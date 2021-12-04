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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقاش بين مذيعي صباح الخير يا مصر حول توفير ساعة راحة خلال فترات العمل

صدى البلد

وجه الإعلامي محمد الشاذلي سؤالا للإعلامية "دينا شرف"، قائلا:" لو عندك ساعة للراحة ضمن ساعات العمل هتعملي فيها أيه"، لمبادرة مازحة: "هنام فيها شوية".


وأضافت "دينا شرف"، خلال تقديمها برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية،:" لو عندي ساعة راحة هقسمها طوال اليوم وفقا لطبيعة عملنا".

 

وأردفت:" أحيانا يحتاج الفرد إلى فترة راحة خلال فترة عمله لكي يستعيد نشاطه مرة أخرى"، متابعة: "بعض الدول تقوم بتوفير فترات راحة للموظفين وأنا مؤمنة بوجود وقت للراحة".

 

 

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ودينا شرف، حالة الطقس اليوم، السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وباردا ليلا على الأنحاء كافة. 


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا تكون أتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة وبنسبة 30%، وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 15.
الإسكندرية العظمى  22 الصغرى 16.
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13.
سيوة العظمى 20 والصغرى 12.
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 15.
دمياط العظمى 24 والصغرى 15.
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14.
السويس العظمى 23 والصغرى 14.
العريش العظمى 23 والصغرى 14.
سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 11.
شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 17. 
الغردقة العظمى 26 والصغرى 16.
الفيوم العظمى 23 والصغرى 13. 
بني سويف العظمى 22 والصغرى 12.
المنيا العظمى 24 والصغرى 12. 
أسيوط العظمى 24 والصغرى 10. 
سوهاج العظمى 25 والصغرى 11. 
قنا العظمى 26 والصغرى 12. 
الأقصر العظمى 27 والصغرى 13. 
أسوان العظمى 28 والصغرى 14.

العمل الإعلامي محمد الشاذلي دينا شرف برنامج صباح الخير يا مصر اخبار التوك شو

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