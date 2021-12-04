ياسين الفقي: 60 % من حالات الحقن المجهري سببها الزوج| فيديو

قال الدكتور ياسين الفقي ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي ، إن اللجوء لعمليات الحقن المجهري يكون سببها الزوج بنسبة 60 % ، مشيرا إلى أن أغلب أسباب اللجوء للحقن المجهري تكون بسبب الزوج .

وأضاف الدكتور ياسين الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن توافر الحيوانات المنوية لدى الزوج لا يعني أنه قادر على الانجاب ، موضحا أن التشوهات الموجودة بها قد تتسبب في تأخر الانجاب .

وأشار إلى أن فرصة علاج الزوج وإيجاد الحيوانات المنوية أصبحت حاليا 60% بنسبة علاج 6 من أصل 10 رجال وتكون المشكلة قابلة للحل وقتئذ ، منوها أن التأخر في نمو الخصيتين يؤدى لتأخر فى البلوغ ينتهى تأخر الإنجاب .



وتابع أن انعدام الحيوانات المنوية عند الزوج من الممكن أن تصيبه نتيجة تعرض المريض لعلاج إشعاعي أو إصابته بالدوالى ، أو ربما انسداد أنبوب الحيوانات المنوية .