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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسين الفقي: 60 % من حالات الحقن المجهري سببها الزوج| فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور ياسين الفقي ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي ، إن اللجوء لعمليات الحقن المجهري يكون سببها الزوج بنسبة 60 % ، مشيرا إلى أن أغلب أسباب اللجوء للحقن المجهري تكون بسبب الزوج .

 

وأضاف الدكتور ياسين الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن توافر الحيوانات المنوية لدى الزوج لا يعني أنه قادر على الانجاب ، موضحا أن التشوهات الموجودة بها قد تتسبب في تأخر الانجاب .

 

وأشار إلى أن فرصة علاج الزوج وإيجاد الحيوانات المنوية أصبحت حاليا 60% بنسبة علاج 6 من أصل 10 رجال وتكون المشكلة قابلة للحل وقتئذ  ، منوها أن التأخر في نمو الخصيتين يؤدى لتأخر فى البلوغ ينتهى تأخر الإنجاب  .


وتابع أن انعدام الحيوانات المنوية عند الزوج  من الممكن أن تصيبه نتيجة تعرض المريض لعلاج إشعاعي أو إصابته بالدوالى ، أو ربما انسداد أنبوب  الحيوانات المنوية  .

ياسين الفقي الضعف الجنسي الدكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة برنامج صباح البلد توك شو

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