عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فتح باب التقدم لمنح صندوق دعم طلاب الدراسات العليا بالآثاريين العرب

الدكتور محمد الكحلاوي
الدكتور محمد الكحلاوي

أعلن  الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن فتح باب التقدم لمنح صندوق دعم طلاب الدراسات العليا بالآثاريين العرب لعام  2022 فى مجالات الآثار والترميم والمتاحف  مدة المنحة 15 شهر  للماجستير.
 

ووضع الاتحاد العام للآثاريين العرب عدة شروط منها؛ ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا ولا تشمل  المنح أعضاء الهيئة المعاونة في الجامعات والمعاهد و لا يحق  التقدم للمنحة لمرة ثانية لمن سبق له التقدم للصندوق ورفض أو حصل على منحة من الاتحاد مسبقًا.

 

ويقوم الصندوق بدعم الطلاب اللذين يتم اختيارهم إما بتوفير تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا أو بدعم مادي مع النشر في المجلة أوالاشتراك في أعمال المؤتمر لمرة واحدة يحدده المجلس العلمي للصندوق حسب مكان ونوع الدراسي.

شروط معلنة
 

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المنح خاصة بموضوعات محددة تشمل الآثار والتراث الحضارى فى أوروبا وآسيا وتوثيق الاعتداءات على الآثار والتراث فى المواقع الأثرية التى تعرضت للتدمير فى البلدان التى شهدت صراعات مسلحة والآثار .
 

والتراث الفلسطينى خاصة القدس الشريف وفقه العمران والعمارة الإسلامية والترميم المعمارى والدقيق والمواقع الأثرية والمتاحف وتقدم المنح للباحثين فى مجال الآثار على مستوى الوطن العربى، على أن ترسل الأوراق المطلوبة وفقًا للشروط المعلنة فى موعد غايته 10 يناير 2022
 

وأضاف الدكتور ريحان أن الأوراق المطلوبة تشمل خطة البحث كاملة معتمدة من الكلية أو المعهد وشهادة تفيد بقيد الطالب بإحدي الدرجات العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) بإحدى الجامعات أو المعاهد العربية ويرفق ملخص بأهمية الموضوع لا يتجاوز 500 كلمة باللغة العربية والإنجليزية
 

مع عرض مختصر (فيديو) لأهم أهداف الدراسة ويرفق مع الأوراق 3 صور للمتقدم وخطابين تزكية من أستاذين مختصين في نفس المجال بخلاف المشرف وتقدم السيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية.
 

وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأشقاء العرب وتسلم الطلبات بمقر الاتحاد بالشيخ زايد أو ترسل عبر البريد الإلكترونى [email protected]

الدكتور محمد الكحلاوى المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب الدراسات العليا صندوق دعم طلاب الدراسات العليا مجالات الآثار

ترشيحاتنا

نوة قاسم.. رفع حالة التأهب والاستعداد بمحطات المياه في الإسكندرية

ماكرون: تحدثت أنا وولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء اللبناني وبحثنا الأزمة

مُخطَّطات شيطانيَّة.. "الأزهر للفتوى" يحذِّر من مواد إعلاميَّة تستهدف تطبيع الشذوذ الجنسي

القاتل الوسيم|غمزة عين أسقطت فتيات الملاية اللف في فخ "سفاح كرموز".. نوستالجيا

عاج الماموث.. بقايا عظم قديم تعيد كتابة التاريخ

شاهد.. صدمة محمد حماقي بعد ارتطام موبايل برأسه خلال حفله في الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجموعة مصر.. منتخب الجزائر يفوز 2-0 على لبنان في كأس العرب

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

وزير التعليم ينفي إيقاف تعيين الراغبين في العمل بالحصة

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

فيديو

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

فيديو جراف| كيف نجحت مباحث دمياط في ضبط قطع أثرية داخل منزل موظف؟.. تفاصيل

مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

أخرهن شيرين.. فنانات لجأن للطبيب النفسي ولم يخجلن

المزيد

ساحة رأي

د. شيماء سراج تكتب: شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ