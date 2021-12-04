أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن فتح باب التقدم لمنح صندوق دعم طلاب الدراسات العليا بالآثاريين العرب لعام 2022 فى مجالات الآثار والترميم والمتاحف مدة المنحة 15 شهر للماجستير.



ووضع الاتحاد العام للآثاريين العرب عدة شروط منها؛ ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا ولا تشمل المنح أعضاء الهيئة المعاونة في الجامعات والمعاهد و لا يحق التقدم للمنحة لمرة ثانية لمن سبق له التقدم للصندوق ورفض أو حصل على منحة من الاتحاد مسبقًا.

ويقوم الصندوق بدعم الطلاب اللذين يتم اختيارهم إما بتوفير تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا أو بدعم مادي مع النشر في المجلة أوالاشتراك في أعمال المؤتمر لمرة واحدة يحدده المجلس العلمي للصندوق حسب مكان ونوع الدراسي.



شروط معلنة



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المنح خاصة بموضوعات محددة تشمل الآثار والتراث الحضارى فى أوروبا وآسيا وتوثيق الاعتداءات على الآثار والتراث فى المواقع الأثرية التى تعرضت للتدمير فى البلدان التى شهدت صراعات مسلحة والآثار .



والتراث الفلسطينى خاصة القدس الشريف وفقه العمران والعمارة الإسلامية والترميم المعمارى والدقيق والمواقع الأثرية والمتاحف وتقدم المنح للباحثين فى مجال الآثار على مستوى الوطن العربى، على أن ترسل الأوراق المطلوبة وفقًا للشروط المعلنة فى موعد غايته 10 يناير 2022



وأضاف الدكتور ريحان أن الأوراق المطلوبة تشمل خطة البحث كاملة معتمدة من الكلية أو المعهد وشهادة تفيد بقيد الطالب بإحدي الدرجات العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) بإحدى الجامعات أو المعاهد العربية ويرفق ملخص بأهمية الموضوع لا يتجاوز 500 كلمة باللغة العربية والإنجليزية



مع عرض مختصر (فيديو) لأهم أهداف الدراسة ويرفق مع الأوراق 3 صور للمتقدم وخطابين تزكية من أستاذين مختصين في نفس المجال بخلاف المشرف وتقدم السيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية.



وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأشقاء العرب وتسلم الطلبات بمقر الاتحاد بالشيخ زايد أو ترسل عبر البريد الإلكترونى [email protected]