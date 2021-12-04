كأس العرب.. زيزو يضيف الهدف الثاني لمصر أمام السودان من ركلة جزاء

سجل منتخب مصر، الهدف الثاني في شباك نظيره منتخب السودان على ستاد رأس أبو عبود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وتعرض عمر كمال لعرقلة من مدافع السودان، ليتصدى زيزو لركلة الجزاء ويسجلها بنجاح.

وجاء الهدف الأول من تنفيذ أحمد رفعت لركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس لتعود له من جديد ويسجلها بيساره صاروخية في الشباك.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السودان في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.