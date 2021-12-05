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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. اختتام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة… تطبيقية حلوان تبدأ اليوم دورة الدراسات الحرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

 

7 ديسمبر.. ألسن عين شمس تطلق النسخة الثانية لـ مسابقة ألسنيون يبتكرون

أعلنت وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال (iHub)، بكلية الألسن جامعة عين شمس، انطلاق النسخة الثانية من مسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون" (2022)، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.رضوى قطيط، مدير الوحدة.

 

السن عين شمس تنظم ندوة بعنوان "اللغات الشرقية وآفاق المستقبل" بحضور شباب الإعلاميين

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "اللغات الشرقية وآفاق المستقبل"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية والإسلامية بالكلية، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ.د. أسماء عبد العزيز، رئيس قسم اللغات الشرقية و الاسلامية، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٥ من ديسمبر الجاري، بقاعة مؤتمرات الكلية.

 

اختتام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة … اليوم

تختتم جامعة القاهرة فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر بلقاء عن دور الفن في تناول قضايا المرأة، وحفل فني يشارك فيه كورال جامعة القاهرة وعدد من الشباب الموهوبين، وعرض فيلم قصير عن أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي تناولت موضوع العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة وحدة مناهضة العنف، والدكتورة أميرة تاوضروس المديرة التنفيذية للوحدة، والنائبة جهاد إبراهيم، والدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

 

البحث العلمي تعلن عقد جلسة تعريفية عن ريادة الأعمال و الابتكار فى منطقة حوض البحر المتوسط .. اليوم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مشاركة مشروع  U-SOLVE مع مشروع INTECMED فى جلسة تعريفية عن ريادة الأعمال و الابتكار فى منطقة حوض البحر المتوسط يوم الأحد 5 ديسمبر فى الأسكندرية.

 

١٢ ديسمبر ... تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

تطبيقية حلوان تبدأ اليوم دورة الدراسات الحرة
ينظم قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  دورة الدراسات الحرة، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 

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