اللغات الشرقية وآفاق المستقبل.. ندوة بـ ألسن عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "اللغات الشرقية وآفاق المستقبل"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية والإسلامية بالكلية، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد، 5 ديسمبر، في قاعة مؤتمرات الكلية.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الندوة تستضيف أ.إبراهيم جاد الحق إبراهيم، الصحفي بجريدة روزاليوسف، ورئيس تحرير موقع تركيا الآن، ونخبة من خريجي قسم اللغات الشرقية والإسلامية وهم الصحفية والمترجمة أسماء ربيع محمد علوان- في قناة ten وموقع تركيا الآن، وشروق مجدي- مترجمة ومحررة في قناة العين، شاهندا محمد الدسوقي- المحاضرة في معهد القوات المسلحة للغات، منى مصطفى حلمي- المحررة والصحفية بجريدة صوت الشعب.

وأشارت إلى أن الندوة تدور حول الإجابة عن المهارات التى يجب توافرها فى خريجى اللغات الشرقية للالتحاق بسوق العمل و خاصة مجال الاعلام من خلال التجارب المعاشة، و كيفية التغلب على المعوقات فى سوق العمل، و كيف تصبح شخصية قيادية.

وتقام الندوة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ.د. أسماء عبد العزيز، رئيس قسم اللغات الشرقية و الاسلامية،