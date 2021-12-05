عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللغات الشرقية وآفاق المستقبل.. ندوة بـ ألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "اللغات الشرقية وآفاق المستقبل"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية والإسلامية بالكلية، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد، 5 ديسمبر، في قاعة مؤتمرات الكلية.

txt

آداب عين شمس تعلن خطوات الدخول على منصة التعلم الإلكتروني

txt

جامعة عين شمس: تخصيص مسارات للطلاب لتلقى لقاح كورونا فور دخولهم

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الندوة تستضيف أ.إبراهيم جاد الحق إبراهيم، الصحفي بجريدة روزاليوسف، ورئيس تحرير موقع تركيا الآن، ونخبة من خريجي قسم اللغات الشرقية والإسلامية وهم الصحفية والمترجمة  أسماء ربيع محمد علوان- في قناة ten وموقع تركيا الآن، وشروق مجدي- مترجمة ومحررة في قناة العين، شاهندا محمد الدسوقي- المحاضرة في معهد القوات المسلحة للغات، منى مصطفى حلمي- المحررة والصحفية بجريدة صوت الشعب.

وأشارت إلى أن الندوة تدور حول الإجابة عن المهارات التى يجب توافرها فى خريجى اللغات الشرقية  للالتحاق بسوق العمل  و خاصة مجال الاعلام من خلال التجارب المعاشة، و كيفية التغلب على المعوقات فى سوق العمل، و كيف تصبح شخصية قيادية.

وتقام الندوة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ.د. أسماء عبد العزيز، رئيس قسم اللغات الشرقية و الاسلامية، 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الألسن جامعة عين شمس اللغات الشرقية وآفاق المستقبل كلية الألسن جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

هاني حتحوت لخالد الغندور: أرجوك خليك في حالك ..17 سنة إعلام ولم تتعلم الدور الإعلامي

حريق هائل بمستشفى شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تحاول إخماد الحريق

بدون شخصية.. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد فوز مصر على السودان بخماسية

أمريكا والاتحاد الأوروبي وقوى غربية تتهم طالبان بارتكاب "إعدامات جماعية"

علاج الوسواس في الصلاة .. بطريقة واحدة وسهلة

وائل الفشنى: حلمى ألف العالم واسمع الخارج المقامات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

تحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة.. فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ