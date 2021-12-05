اللغات الشرقية وآفاق المستقبل.. ندوة بـ ألسن عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "اللغات الشرقية وآفاق المستقبل"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية والإسلامية بالكلية، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد، 5 ديسمبر، في قاعة مؤتمرات الكلية.
وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الندوة تستضيف أ.إبراهيم جاد الحق إبراهيم، الصحفي بجريدة روزاليوسف، ورئيس تحرير موقع تركيا الآن، ونخبة من خريجي قسم اللغات الشرقية والإسلامية وهم الصحفية والمترجمة أسماء ربيع محمد علوان- في قناة ten وموقع تركيا الآن، وشروق مجدي- مترجمة ومحررة في قناة العين، شاهندا محمد الدسوقي- المحاضرة في معهد القوات المسلحة للغات، منى مصطفى حلمي- المحررة والصحفية بجريدة صوت الشعب.
وأشارت إلى أن الندوة تدور حول الإجابة عن المهارات التى يجب توافرها فى خريجى اللغات الشرقية للالتحاق بسوق العمل و خاصة مجال الاعلام من خلال التجارب المعاشة، و كيفية التغلب على المعوقات فى سوق العمل، و كيف تصبح شخصية قيادية.
وتقام الندوة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ.د. أسماء عبد العزيز، رئيس قسم اللغات الشرقية و الاسلامية،