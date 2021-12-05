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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختتام حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.. اليوم

اختتام حملة مناهضة
اختتام حملة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

تختتم جامعة القاهرة فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الأحد 5 ديسمبر، بلقاء عن دور الفن في تناول قضايا المرأة، وحفل فني يشارك فيه كورال جامعة القاهرة وعدد من الشباب الموهوبين، وعرض فيلم قصير عن أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي تناولت موضوع العنف ضد المرأة.

ويحضر اليوم الأخير، الدكتور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة وحدة مناهضة العنف، والدكتورة أميرة تاوضروس المديرة التنفيذية للوحدة، والنائبة جهاد إبراهيم، والدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

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الخشت يهنئ طلاب جامعة القاهرة من ذوي القدرات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي

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الأحد القادم.. اختتام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

وكانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أطلقت فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بهدف رفع الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة بأشكال العنف ضد المرأة وأهمية القضاء عليه، وبما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية من خلال تكاتف جميع الجهات في إطار استراتيجية النهوض بالمرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن فعاليات حملة الـ 16 يومًا، تدعم مشروع تطوير العقل المصري الذي أطلقته الجامعة منذ 4 سنوات، من خلال العمل على تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة، وبث الوعي حول قضية العنف ضد المرأة وآثارها الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية على حاضر ومستقبل المجتمع بشكل عام، وتحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضد المرأة ومنعه، بما يساهم في تعزيز قيم المساواة الوقاية والحماية للمرأة، ومساندتها وإدراك حقوقها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على التوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، وتأسيس مجتمع أكاديمي وعلمي آمن يتسم بالسلمية ويخلو تماما من ممارسة أية صورة من صور العنف أو التمييز ضد منتسبات الجامعة، وتفعيل العقوبات الرادعة إزاء العنف الموجه لهن في المجتمع الجامعي خاصة والمصري عامة، وذلك من خلال أنشطة مختلفة لوحدة مناهضة العنف بالجامعة.

جامعة القاهرة فعاليات حملة الـ 16 يوم ا لمناهضة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة قضايا المرأة كلية الإعلام

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