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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ريادة الأعمال والابتكار في حوض المتوسط.. جلسة بأكاديمية البحث العلمي اليوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مشاركة مشروع U-SOLVE مع مشروع INTECMED في جلسة تعريفية عن ريادة الأعمال و الابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط، اليوم الأحد 5 ديسمبر، في الإسكندرية.

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واوضحت أنه ستتم مناقشة سبل و طرق الاستفادة من خدمات الدعم المقدم لرواد الأعمال والمبتكرين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لنمو وتطور الشركات الناشئة من خلال تعميق الحوار بين أصحاب المصلحة و الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى جانب فرصة للتعرف والتواصل مع نخبة من خبراء ريادة الأعمال والباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين.

وأشارت إلى أنه يتم التسجيل من خلال الرابط التالي؛ لحضور حدث إطلاق دعوة الأفكار المبتكرة
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQlPE2rKxJiGsRbA1wHQlNlDg6lOlg8xzKF-AfiU-0ssu_Rw/viewform 

 

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع للمنظمة الأوروبية للعلوم النووية CERN عن القاء محاضرة عن الفرص المتاحة للدراسة الدكتوراه وشروط واليات التقدم لها وذلك يوم الاحد الموافق الخامس من ديسمبر2021 في تمام الساعة 9:30 صباحا عن طريق تقنية ال ZOOM من خلال الرابط الالكتروني

https://us02web.zoom.us/j/88635581091?pwd=RjZSakM2N0VzUGdyVW94VmNobXhOdz09 
Meeting ID: 886 3558 1091
Passcode: 795136

ويأتي ذلك في إطار سعي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المستمر لدعم شباب الباحثين المصريين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات والطاقة للدراسة بالخارج والاستفادة من البنية البحثية العلمية للدول المتقدمة والمتخصصة في مجالات علمية بعينها والاطلاع علي أحدث التقنيات العلمية والتفاعل مع العلماء من مختلف الخلفيات والجنسيات.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فرصة ممولة لإجراء أبحاث الدكتوراه في معامل المنظمة الأوروبية للعلوم النووية  CERN من خلال التعاون المبرم بين الأكاديمية والمنظمة وبدعم مالي مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئات الداعمة للمنظمة الأوروبية للعلوم النووية  CERN.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع U-SOLVE مشروع INTECMED ريادة الأعمال و الابتكار منطقة حوض البحر المتوسط الاسكندرية

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