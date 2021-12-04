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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اكسبو دبى2020.. ورشة عمل حول دور البحث العلمى بمصر في تنمية المجتمع

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "دور البحث العلمى بمصر فى تنمية المجتمع على المستوى القومى والإفريقى"، وذلك ضمن فعاليات مشاركة مصر  المستمرة فى معرض اكسبو دبى والذى يمتد من (1 أكتوبر وحتى 31 مارس)، بمشاركة د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. ولاء شتا المدير التنفيذى لصندوق العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ود. محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، ود. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأشار التقرير إلى أن الورشة تضمنت استعراضًا لمساهمة البحث العلمى فى تطوير الصناعة المصرية وزيادة الناتج المحلى وتنمية المجتمع، حيث قدم د. عماد عويس أمثلة متنوعة لنجاحات المركز فى نقل وتوطين التكنولوجيات المختلفة وبناء القدرات بالعديد من القطاعات الصناعية ومنها النجاح فى تصنيع فارغة محرك سيارة ضمن خطة تصنيع (سيارة مصرية بنسبة 100%) بالتعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات ووزارة الإنتاج الحربى وجامعة القاهرة وإحدى الشركات (بالقطاع الخاص).

وقدم د. عبد المنعم البطاحجى، ود. أميمة القاضى، ود. شيماء الحداد ممثلين عن المركز عرضًا للدعم الفنى الذى يقدمه المركز فى تصنيع قطع غيار بتكنولوجيات مختلفة مثل تكنولوجيا السباكة، وتكنولوجيا المساحيق، والنمذجة السريعة، ودعم أعمال الصيانة الاضطرارية والوقائية لمعدات المصانع بما يقلل من فترات التوقف لهذه المعدات، وكذلك أعمال التفتيش كطرف ثالث للتأكد من جودة المعدات المصنعة بما يضمن إطالة عمرها الافتراضى، ومنها مشاركة المركز مع الشركات اليابانية المصنعة لكوبرى السويس "كوبرى السلام" خلال فترة إنشائه وحصوله على شهادة تقدير وزارة النقل لدوره الهام فى هذا المشروع القومى.

ولفت التقرير إلى مشاركة المركز فى إعداد الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، حيث قام المركز بتنفيذ برامج تدريب فى مجالات تصنيع مختلفة بحضور مهندسين من دول إفريقية مختلفة، وإرسال خبراء مصريين لتنفيذ برامج تدريب بالدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل، وقد تم حتى الآن تدريب أكثر من ألف مهندس من أكثر من 30 دولة إفريقية، وتقديم الدعم لطلبة الماجستير والدكتوراه من دول حوض النيل  من خلال الإشراف المشترك واستضافتهم بالمركز لفترات شهرين إلى 3 شهور، واستضافة كوادر جامعية لهذه الدول للمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية فى مصر، حيث أشار د. عويس إلى ما حققته هذه الجهود من تبادل للخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيا، والدعم الفنى للصناعة الإفريقية وتنمية المجتمعات الإفريقية.

وأضاف التقرير أن فعاليات الورشة تضمنت حلقة نقاشية بمشاركة الحضور المصرى من  رؤساء المراكز والهيئات البحثية حول كيفية تقوية وتوطيد العلاقة بين البحث العلمى والصناعة، أدار الحلقة مهندس/ أحمد عثمان الرئيس السابق للمجلس العالمى للصناعات الصغيرة، وأوضح د. ولاء شتا خلالها عن خطة الصندوق لدعم الباحثين ماليًا لتشجعيهم على نشر أبحاثهم بمجلات عالية الجودة  (Q1,Q2).

وأوضح د. عويس أن الوزارة بدعم من القيادة السياسية وافقت على تخصيص 60 فدان توسعات للمركز، مشيرًا لخطة المعهد لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص فى المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

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