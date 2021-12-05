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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 ديسمبر.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .


ومن هذه الدورات يطلق  المركز  يومى الاحد و الاثنين الموافقين   ١٢ ، ١٣ ديسمبر  تنظيم المؤتمرات العلمية    و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا . 

الدورات التدريبية جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس فيروس كورونا مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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