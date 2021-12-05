هل أوميكرون يصيب أعمار معينة مثل الأطفال؟.. رئيس الجمعية الطبية بجنوب أفريقيا تُجيب

كشفت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، عن الأعمار التي يستهدفها “أوميكرون” المتحور الجديد، قائلة: "كله متقارب بأي شكل، ولكن الأطفال سيكونون في أوائل صفوف المتضررين والمتأثرين في أول مرحلة دائماً".

وأَضافت أنجليكا كوتزي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، قائلة: "هذا بسبب أن الأطفال يلعبون كثيراً مع بضهم، ويتعاملون سوياً سواء في المدارس أو غيرها، ومتقاربين من بعضهم وذلك دون ارتداء الكمامات".

وتابعت رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا قائلة: "ولا يغلسون أيديهم بشكل منتظم، بالإضافة إلى أن لن يتم تطعيم طفل تحت 12 عاماً".

وأكدت أنجليكا كوتزي قائلة: "حتى لو تم إصابتهم بهذا المتحور، فإنهم لن يشعروا بهذه الأثار القوية"، مضيفة أن حتى الآن الأطفال المصابين بـ أوميكرون عددهم صغير للغاية.