أبو الدهب : رفعت إختفى بعد الهدف.. وكيروش لا يتطلع للتتويج باللقب

قال محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ، اختفى تماماً بعد تسجيل الهدف الأول أمام السودان ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب ، والتي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " أحمد رفعت لاعب جيد وكان يستحق الفرصة منذ فترة طويلة مع المنتخب الوطني ، لكنه لم يظهر على المستوى المطلوب ، واختفى منذ تسجيل الهدف الأول".

وأضاف : " الحصول على لقب كأس العرب ليس في حسابات البرتغالي كارلوس كيروش ، ويبدو أن تركيزه الكلي حول التأهل إلى كأس العالم فقط ".