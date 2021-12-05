تستمر 5 أيام.. مياه الإسكندرية: نحن على استعداد تام لمواجهة نوة قاسم

قال المهندش أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظة تترقب موجة طقس سيئة بسبب نوة قاسم، لذلك تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالنسبة لشركات الصرف وشركات المياه.

وأشار أحمد جابر في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن محافظ الإسكندرية قرر تعليق الدراسة غداً تحسباً لحالة من عدم الاستقرارفي الأحوال الجوية، مما يسهل من حركة السيارات، معقباً: "بالتالي نستطيع التعامل مع الحدث بسرعة".

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية أن في المرة السابقة، كانت تزاحم السيارات لها عامل كبير في عدم السرعة للتعامل مع هذه الأزمات، مما أدى إلى توقف المرور في الشوارع التي تطل على شاطيء البحر.

وأضاف أحمد جابر أن تم تزويد الشواطيء بالمعدات اللازمة، فبمجرد سقوط الأمطار تتعامل معها هذه المعدات على الفور، وذلك بالإضافة إلى عربات شفط المياه المنتشرة في شوارع المحافظة، وتنظيف البالوعات وتجهيزها، والتأكد من سلامة المحطات وتجهيزها للتعامل مع الضغط الزائد، معقباً: "احنا متوقعين العطل أيضاً بالنسبة للشبكات".

وعقب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، قائلاً: "نحن على استعداد تام لمواجهة النوة، ونأمل أن تعدي على خير"، مشيراً إلى أن هذه النوة ستظل 5 أيام.