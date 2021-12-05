عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تستمر 5 أيام.. مياه الإسكندرية: نحن على استعداد تام لمواجهة نوة قاسم

طقس سيء على محافظة
طقس سيء على محافظة الإسكندرية

قال المهندش أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظة تترقب موجة طقس سيئة بسبب نوة قاسم، لذلك تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالنسبة لشركات الصرف وشركات المياه.

وأشار أحمد جابر في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن محافظ الإسكندرية قرر تعليق الدراسة غداً تحسباً لحالة من عدم الاستقرارفي الأحوال الجوية، مما يسهل من حركة السيارات، معقباً: "بالتالي نستطيع التعامل مع الحدث بسرعة".

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية أن في المرة السابقة، كانت تزاحم السيارات لها عامل كبير في عدم السرعة للتعامل مع هذه الأزمات، مما أدى إلى توقف المرور في الشوارع التي تطل على شاطيء البحر.

وأضاف أحمد جابر أن تم تزويد الشواطيء بالمعدات اللازمة، فبمجرد سقوط الأمطار تتعامل معها هذه المعدات على الفور، وذلك بالإضافة إلى عربات شفط المياه المنتشرة في شوارع المحافظة، وتنظيف البالوعات وتجهيزها، والتأكد من سلامة المحطات وتجهيزها للتعامل مع الضغط الزائد، معقباً: "احنا متوقعين العطل أيضاً بالنسبة للشبكات".

وعقب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، قائلاً: "نحن على استعداد تام لمواجهة النوة، ونأمل أن تعدي على خير"، مشيراً إلى أن هذه النوة ستظل 5 أيام.

شركة مياه الشرب الاسكندرية تعطيل الدراسة نوة قاسم الصرف الصحى موجة طقس

موضوعات متعلقة

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

شاهد .. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بالإنفوجراف... استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: بين‭ ‬وفاة‭ ‬‮‬الدولة‭ ‬المصرية ‬إلي‭ ‬اعادتها‭ ‬للحياة

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: الوعى‭ ‬الحقيقي.. ‬وحقوق‭ ‬الإنسان

مؤتمر العمل العربي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي .. عقد ندوة قومية حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب..توجيه الشكر لمصر و12 دولة عربية لسداد مساهماتها في موازنة المنظمة

مؤتمر العمل العربي برعاية الرئيس السيسي .. عقد ندوة قومية عن "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب..توجيه الشكر لمصر و12 دولة عربية لسداد مساهماتها في موازنة المنظمة

الرقية الشرعية كاملة ومكتوبة من القران والسنة

ترشيحاتنا

هاني حتحوت لخالد الغندور: أرجوك خليك في حالك ..17 سنة إعلام ولم تتعلم الدور الإعلامي

حريق هائل بمستشفى شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تحاول إخماد الحريق

بدون شخصية.. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد فوز مصر على السودان بخماسية

أمريكا والاتحاد الأوروبي وقوى غربية تتهم طالبان بارتكاب "إعدامات جماعية"

علاج الوسواس في الصلاة .. بطريقة واحدة وسهلة

وائل الفشنى: حلمى ألف العالم واسمع الخارج المقامات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

تحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة.. فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ