عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطفل مهند بعد استجابة الرئيس بتطبيق مادة الاحترام: إحساس رائع لا يمكن وصفه

الطفل مهند
الطفل مهند

قال الطفل مهند عماد من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، وصاحب فكرة تدريس مادة "احترام الآخر"، في المناهج، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسي وتطبيق تدريس المادة في المناهج، مؤكدا أنه إحساس رائع لا يمكن وصفه.

 

وأضاف مهند عماد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "حاسس بفخر كبير، فخر لا يتخيله عقل.. إشادة الرئيس السيسي على رأسي، وعايز أوجه تحية كبيرةللرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "طلبت تدريس المادة في احتفالية العام الماضي.. وأحب أؤكد هذا العام أنه تم تنفيذ الطلب بعد سنة واحدة.. اكتسبت بعض الشهرة".


وأوضح مهند عماد: "أحلم أن نظرة المجتمع تتغير لنا".

هو اللي علمنا| الرئيس السيسي يشكر الطفل مهند على الهواء.. شاهد

 

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر للطفل مهند سفير الطفولة لاقتراحه باحتفالية العام الماضي "قادرون باختلاف" إنشاء مادة القيم واحترام الآخر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للطفل مهند قائلا " الشكر لمهند هو اللي قلنا وعلمنا " .

وأضاف الطفل مهند أن الرئيس السيسي وجه بتدريس مادة احترام الآخر في جميع مدارس مصر  معقبا " شكرا لحضرتك يا أفندم " .

 

العام الماضي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي استجابة الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف احتفالية قادرون قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

شاهد .. فعاليات مهرجان اكتشاف المواهب فى دريفتات السيارات

سكن لكل المصريين| خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

«ديوان» تعلن امتلاك الحقوق الحصرية للأعمال الكاملة لـ نجيب محفوظ

الكونفدرالية.. المصري يتقدم 1-0 على ريفرز يونايتد في الشوط الاول

شكري إلى السنغال للمشاركة في أعمال منتدى داكار الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

نهاية الاحتكار.. قرار جديد بشأن صناعة السجائر في مصر.. تفاصيل

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ساعات من الحب المتبادل.. ذوو الهمم في كفالة الرئيس الإنسان.. ضحك ولعب وجد وحب وأمنيات تتحقق باحتفالية قادرون باختلاف.. والسيسي للأطفال: بحبكم كلكم

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

فيديو

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الطفل الباكي.. محمود قطع قلوب المصريين وأمه: ارموه في الشارع.. فيديو

بدايات رومانسية ونهايات مأساوية.. زواج وطلاق النجوم في 2021

28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ