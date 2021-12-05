الطفل مهند بعد استجابة الرئيس بتطبيق مادة الاحترام: إحساس رائع لا يمكن وصفه

قال الطفل مهند عماد من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، وصاحب فكرة تدريس مادة "احترام الآخر"، في المناهج، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسي وتطبيق تدريس المادة في المناهج، مؤكدا أنه إحساس رائع لا يمكن وصفه.

وأضاف مهند عماد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "حاسس بفخر كبير، فخر لا يتخيله عقل.. إشادة الرئيس السيسي على رأسي، وعايز أوجه تحية كبيرةللرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "طلبت تدريس المادة في احتفالية العام الماضي.. وأحب أؤكد هذا العام أنه تم تنفيذ الطلب بعد سنة واحدة.. اكتسبت بعض الشهرة".



وأوضح مهند عماد: "أحلم أن نظرة المجتمع تتغير لنا".

هو اللي علمنا| الرئيس السيسي يشكر الطفل مهند على الهواء.. شاهد

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر للطفل مهند سفير الطفولة لاقتراحه باحتفالية العام الماضي "قادرون باختلاف" إنشاء مادة القيم واحترام الآخر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للطفل مهند قائلا " الشكر لمهند هو اللي قلنا وعلمنا " .

وأضاف الطفل مهند أن الرئيس السيسي وجه بتدريس مادة احترام الآخر في جميع مدارس مصر معقبا " شكرا لحضرتك يا أفندم " .