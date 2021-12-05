«مكافحة الإدمان»: نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة انخفضت لـ1.7%

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات حماية أرواح المواطنين خاصة بعد الحوادث الكثيرة التي وقعت من موظفين بسبب تأثير تعاطي المخدرات.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم كشفوا خلال العامين الماضيين على ما يقرب من نصف مليون موظف، موضحا أن نسبة التعاطي بين الموظفين في البداية كانت 8% والان 1.7%.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنه تم إعداد قانون فصل المتعاطي كان الهدف تضييق الفرص لوقف التعاطي بين الموظفين واهم مادة اننا بنعطي مدة 6 شهور لتقبل العلاج.

وتابع أنه تقدم ما يقارب من 9 آلاف موظف واستنفذنا الآن كل الفرص وأي متعاطي سيتم فصله وسيكون هناك لجنة من صندوق مكافحة الإدمان ومصلحة الطب الشرعي وسيتم سحب عينة ارتجالية وفى حالة اشتباه سيتم تحوليها لمعامل وزارة الصحة ثم التأكد لثبوت التعاطي قبل اتخاذ أي إجراءات واللجان ستكون فجائية".