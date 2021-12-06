بطلة قصار القامة تطلب ووزيرة التضامن تستجيب لها على الهواء .. فيديو

طلبت الكابتن إيناس الجبالي، أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال، طلب على الهواء من وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قائلة: "انتي حبيبتي وانا بحبك، بس عايزة أطلب منك طلب .. أنا عايزة أشتغل وأتعين في حاجة تبعنا عشان أخدم زمايلي".

وردت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، قائلة: "أولاً انا بحترم أي حد بيقولي أنا عايزة أشتغل خاصة من ذوي الهمم، لأن الشغل مش شرف وكرامة، ولكن أنا اتربيت على إن الشغل شرف وكرامة وعبادة واسترزاق".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: "أوعدك اني هشغلك .. ولكن مش لازم نشتغل وظيفة حكومة، عشان أنا لما أوعد بحاجة لازم هنفذهالك وهنفذها لولادنا كلهم".

وواصلت نيفين القباج قائلة: "الوزارة مسئولة عن الحماية الاجتماعية للمواطنين .. يعني احنا بنوفرلهم حقوق .. ومع تعيينهم وتوفير لهم الوظائف وكافة الحقوق اللازمة".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قصار القامة تواجه تحديات مختلفة، منها: مشكلات الطرق والمواصلات، حتى في الأثاث المنزلي، معقبة: "ما زلنا أمام هذه التحديات ويجب أن نخطيها ونعالجها".