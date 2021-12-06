توقعات الأبراج 2022.. مفاجأة لبرج الثور الأكثر حظا وتحذير للعذراء

أشارت الإعلامية وخبيرة الأبراج ماجي فرح في توقعات الأبراج لعام 2022، أن الأبراج الأكثر حظاً هذا العام ستكون يرج الثور وهو الأكثر حظاً في الثروة والمال، وأيضا برج العقرب والذي سيكون محظوظا بدخوله استثمارات جديدة، أيضا برج الأسد ستكون حياته العاطفية رائعة.

ومن ضمن توقعات الأبراج لهذا العام 2022:

-ببرج الحمل: سيشهد برج الحمل عاماً من التفاؤل والتجديد والنجاح، بعد سنوات من الخضات، ويشعل الحب نيرانه في قلبك من جديد.

-برج الثور: سيكون من أكثر الأبراج حظاً في الحب، لأنه سيكون الوقت المناسب للزواج هذا العام، ولكن بقدر انسجامك مع الحب سيكون إهمال العمل وشعور بالروتين الذي يجلب لك الكسل.

لمتابعة المزيد من توقعات الأبراج، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: