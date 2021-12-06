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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| حالة وحيدة لإلغاء كأس الأمم الأفريقية.. سر ابتعاد محمود طاهر من رئاسة اتحاد الكرة.. حقيقة عروض الاحتراف لـ رمضان صبحي

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

سبب ابتعاد محمود طاهر عن خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصري .. تفاصيل

قال شادي محمد نجم منتخب مصر السابق إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق اعتذر عن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري.

بيراميدز يكشف حقيقة عروض رمضان صبحي

علق حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز على فوز فريقه أمام مانياما يونيون الكونغولي، والتأهل إلى دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

سيناريوهات رابطة الأندية للتعامل مع موعد السوبر الأفريقي

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف على المسابقات، أنه وضع سيناريوهين للتعامل مع موعد السوبر الإفريقي.

شطة: كأس الأمم الأفريقية ستلغى فى هذه الحالة

أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي "كاف"، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون مطلع العام المقبل 2022 ستُلغى في حالة واحدة .

 

 

صدى البلد محمود طاهر اتحاد الكرة المصري بيراميدز رمضان صبحي السوبر الإفريقي كأس الأمم الافريقية

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