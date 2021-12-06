أخبار الرياضة| حالة وحيدة لإلغاء كأس الأمم الأفريقية.. سر ابتعاد محمود طاهر من رئاسة اتحاد الكرة.. حقيقة عروض الاحتراف لـ رمضان صبحي

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

قال شادي محمد نجم منتخب مصر السابق إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق اعتذر عن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري.

علق حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز على فوز فريقه أمام مانياما يونيون الكونغولي، والتأهل إلى دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف على المسابقات، أنه وضع سيناريوهين للتعامل مع موعد السوبر الإفريقي.

أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي "كاف"، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون مطلع العام المقبل 2022 ستُلغى في حالة واحدة .