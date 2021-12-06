سيناريوهات رابطة الأندية للتعامل مع موعد السوبر الأفريقي

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف على المسابقات، أنه وضع سيناريوهين للتعامل مع موعد السوبر الإفريقي.

وأوضح حسين في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "وضعت سيناريوهين للتعامل مع موعد السوبر الإفريقي، وننتظر الإعلان الرسمي لموعد السوبر الإفريقي".

وأضاف:" الأهلي سيخوض مباراة في الدوري سواء قبل مباراة السوبر الإفريقي أو بعدها".

وأتم تصريحاته:" نواجه صعوبة لوضع جدول مباريات الدوري، والغاء أمم إفريقيا سيكون حل مريح للجنة المسابقات".

ومن جانبه، قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، إن مجلس إدارة النادي لم يتلق أي إخطار رسمي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول موعد مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي "بطل دوري أبطال أفريقيا" مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي المتوج بكأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا لكل من الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، طلب فيه ضرورة حل أزمة تضارب المواعيد بين بطولتي الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية