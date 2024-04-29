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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لرابطة العالم الإسلامي بشأن تصاعد التوترات العسكرية في الفاشر بالسودان

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور في السودان.

وجددت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها، التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبه العزيز، داعية الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العليا لبلادهم وسلوك مسار الحوار الجاد والفاعل، والالتزام بمخرجات "محادثات جدة"، وصولًا إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة السودان، ويحقق تطلعات شعبه في السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تلقت تقارير مقلقة جدا عن تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة في الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة، أن تقارير عن تطويق قوات الدعم السريع للفاشر مما يشير إلى أن تحركا منسقا لمهاجمة المدينة قد يكون وشيكاً.

وأوضح دوجاريك ، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان يتواصل مع الأطراف لتهدئة التوتر في الفاشر.

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رابطة العالم الاسلامي الفاشر دارفور السودان قوات الدعم السريع

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