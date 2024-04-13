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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.ـتل 41 شخصا بهجوم للدعم السريع على قرى في الفاشر شمال دارفور

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بهجوم للدعم السريع على قرى في الفاشر بشمال دارفور قتل 41 شخصا.

ودارت اشتباكات عنيفة، اليوم، بين قوات الدعم السريع والقوة المشتركة للحركات المسلحة، المساندة للجيش في إقليم دارفور، غرب مدينة الفاشر، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة المئات في هجوم للدعم السريع.

وقالت صحيفة (السوداني)، إنّ 41 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع على ثماني قرى غرب الفاشر بشمال دارفور، مشيرة إلى أن هذه حصيلة أوليّة للضحايا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الدعم السريع "قامت بأعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين وحرق مئات المنازل" مما دفع الآلاف من مواطنى هذه القرى للنزوح.

اشتباكات عنيفة 40 شخصا الدعم السريع إقليم دارفور إعلام محلية إصابة المئات السوداني

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