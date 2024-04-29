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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نعمل على نشر خدمة الإنترنت الأرضي في كافة ربوع البلاد من خلال مبادرة حياة كريمة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": نعمل علي زيادة سرعة الإنترنت والانتشار بشكل أكبر وثبات الخدمة وتحسينها.

ولفت وزير الاتصالات عمرو طلعت، إلى أن هناك خطة مع الشركات لزيادة شبكات المحمول وأبراج الإنترنت ونقيم أكثر من 3 آلاف برج سنويا بدلا من ألف لدعم خدمة الإنترنت المحمول وأيضا شبكة الاتصالات المحمولة.

https://fb.watch/rKsPsVCmEt/?mibextid=w8EBqM

 

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