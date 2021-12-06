شطة: كأس الأمم الأفريقية ستلغى فى هذه الحالة

أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي "كاف"، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون مطلع العام المقبل 2022 ستُلغى في حالة واحدة .

وقال شطة في تصريحات لقناة الحياة: "اللجان التي ذهبت للكاميرون رأت أن الوقت غير كافي لإنهاء الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية، ولكن الفيفا يتولى هذا الموضوع".

وأضاف: "الكاميرون عندما طلبت استضافة كأس الأمم كان عدد المشاركين في البطولة 16 فريقا وليس 24، وملعب الافتتاح بالكاميرون حتى الآن هناك لغط كبير حوله".

وتابع: "إذا لم تقام البطولة في موعدها، لا يوجد دولة قادرة على استضافة البطولة حتى إذا تم تأجيلها لمدة 3 أو 4 أشهر، وإذا لم تقام في موعدها فسيتم إلغاؤها".

واختتم شطة: "الأمور في الاتحاد الأفريقي غير مقبولة بالنسبة لي، ولا أحد يعطي لنا الاعتبار هنا في قارة أفريقيا، وكان من السهل على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يجد حلولا لأزمة تعارض موعد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية".