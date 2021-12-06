ضرب الحكم واعتزال الكرة فى مباراة مثيرة.. مشاهد من الاعتداء على حكم مباراة لافيينا والواسطى

شهدت الملاعب المصرية حالة جديدة من حالات الشغب لم تظهر منذ فترة طويلة ، وذلك خلال مباراة لا فيينا و الواسطى والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى القسم الثالث لمنطقه بني سويف .

تفاصيل واقعة التعدي على حكم مباراة الواسطى ولافيينا

وبدأت الحكاية عندما تقدم فريق لا فيينا مبكرا بالهدف الاول في الدقيقة 16 من عمر البقاء عن طريق طه الشيخ وتعادل فريق الواسطي في الدقيقة 32 قبل ان يضيف الواسطي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

اثارة المباراة وقوتها لم تنتهي عند ذلك حيث تعادل لافيينا من جديد في الدقيقة 55 وسجل التقدم في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 3-2 لصالح لافيينا .

في الدقيقة 70 سجل الواسطي الهدف التعادل وبعدها سجل هدف التقدم لتصبح النتيجة 4-3 للواسطي .

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء احتسب الحكم ضربة جزاء لفريق لا فيينا هنا بلغت الحكاية زروتها ليقوم أعضاء الجهاز الفني لفريق الواسطى بالاعتراض الشديد على حكم المباراة .

واقتحم أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق الواسطى ملعب المباراة ليعتدي على الحكم ويسقطه أرضا.

بعدها ألغى الحكم، المباراة في الدقائق الأخيرة بعد واقعة التعدي عليه، وتم احتساب الواسطى خاسرا بنتيجة 2-0.

اعتزال كرة القدم

وأعلن أحمد الصعيدي مدرب حراس مرمي نادي الوسطى اعتزاله التدريب بعد واقعة اعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام لافيينا ضمن منافسات الجولة التاسعة من دورى القسم الثالث .

وكتب المدرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “الحمدلله على كل حال فى الضراء قبل السراء أولا مش عارف اقول ايه بس أكيد وجب عليه الاعتذار والأسف حتى لو لم يكفى للكابتن محمود دسوقي حكم مباراة لافيينا والواسطى عن ما بدر منى تجاهه وأنا حتى الآن لا أعرف كيف حدث هذا منى ومن يعرفنى يعرف أن هذه ليست اخلاقى ولا سلوكى مطلقاً حتى لو اختلفت مع قراراته اتمنى أى شخص عندى يعرفه يبلغ اعتذارى واسفى له ولكل من شاهد الواقعة وأعرف أن هذا لا يكفي”.

وأكمل : “كما قلت أتمنى كل من شاهد الواقعة أن يسامحني وأتمنى اللا يزايد أحد فى تعليقاته أعتقد أنا عندى من الشجاعة أن أعاقب نفسى على خطئي قبل حتى اللجان ومن يقول القرارات الرادعة وخلافه من الألفاظ فى كل المواقع”.



وأكمل : “ولذلك قررت اعتزال كرة القدم وهذا عقابى لنفسى والأهم بعد اعتذارى للحكم ، الحمدلله حابب أشكر نادى الواسطى والجهاز الفني السابق والحالى ومجلس الإدارة برئاسة المحترم المستشار جمال عويس واللاعبين الرجاله اللى استولى صحة وجهة نظري أنك ممكن أن تبنى فريق بإمكانيات تقل كثيراً عن المنافس الذى يملك الامكانيات بشرط وجود المصداقية والعين”.

وأردف : “ده فى اختيار اللاعبين وعدم البحث عن المصلحة الشخصية. يمكن أن يقابلك سوء التوفيق أحياناً ولكن ستظل الأفضل ”.



لاعبى نادى الواسطى من وجهة نظري الأفضل ..كابتن احمد فكري العين الجيدة فى الاختيار دائماً ومستقبل التدريب.. الكابتن إكرامي عبدالعزيز مدير فنى كبير جداً.. الجهاز الفني للواسطى بالكامل حاجه محترمة وتشرف.. مجلس إدارة نادي الواسطى أمانه شرف إحترام فى التعامل رغم قلة الإمكانيات و لكن أنتم الأفضل.. تشرفت بالعمل معكم على مدار ثلاث سنوات وأتمنى لكم التوفيق فى القادم بإذن الله .. آسف على الإطالة وأتمنى من الجميع أن يسامحني فى حقه.

ردود أفعال الفريقين عقب إلغاء المباراة

وخلال تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار"، قال أحمد أبو السعود المدير الإداري لنادي الواسطى: "أول مرة أرى تحكيم بهذه الطريقة، ذهبت للحديث مع الحكم بشأن احتساب خطأ على الفريق وفوجئت بإشهار البطاقة الحمراء في وجهي".

وتابع: "هدف لافيينا الأول جاء من تسلل واضح، حكم الراية لم يكن في مكانه الصحيح، وتم احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول من وحي الخيال".

وواصل: "حكم الساحة احتسب 6 دقائق وقت بدل من الضائع، والمباراة لم تتوقف من الأساس!، الحكم كان منحازا ومتربصا".

وأكمل: "بين شوطي المباراة قال لأحد لاعبينا (هاوديك فريق كويس).. هل هو وكيل لاعبين!؟".

وأردف: "نعم، ما حدث لا يُرضي أحد، سنعتذر للحكم لكن سنشكوه في الوقت ذاته".

على الجانب الآخر، علق وائل حبيب المدير الرياضي لنادي لافيينا على الواقعة وقال: "التحكيم عنصر أساسي في اللعبة، مباراة اليوم من أجمل المواجهات في كرة القدم".

وأتم: "كل التقدير والاحترام للمنافس وللحكم، وما حدث لا يرضى أحد، ما شكل الحكم أمام أولاده.!".