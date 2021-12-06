جدول مبارايات كأس العرب.. تعرف على مواجهات اليوم الإثنين 6-12-2021

تتواصل مباريات الدور الأول من بطولة كأس العرب قطر ٢٠٢١ في جولتها الثالثة، حيث يوجد في البرنامج أربع مباريات مثيرة على أربعة ملاعب مختلفة، ستعرف من دون شك إثارة كبيرة.

ووصلت مرحلة المجموعات في كأس العرب قطر ٢٠٢١، إلى محطتها الأخيرة حيث ستكون البداية مع مباريات المجموعتين الأولى والثانية في البطولة والتي ستكشف مع نهايتها هوية ثلاثة منتخبات ستنضم إلى أصحاب الأرض منتخب قطر في ربع النهائي.

وستكون كل الاحتمالات مفتوحة نظراً لعدم خروج أي منتخب حتى الآن من المنافسة على التأهل في هاتين المجموعتين. ففي المجموعة الأولى، ضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة بانتظار تحديد هوية من سيُرافقه من بين العراق أو عمان أو البحرين فيما تبدو المنافسة شديدة في المجموعة الثانية التي يتصدّرها المنتخب الإماراتي والذي لم يحسم تأهله رُغم تحقيقه لانتصارين.

مباريات الإثنين 6 ديسمبر 2021

المجموعة الأولى

عمان - البحرين (استاد أحمد بن علي، الساعة -09:00 بتوقيت القاهرة)

قطر - العراق (استاد البيت، الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة)

المجموعة الثانية

سوريا - موريتانيا (استاد الجنوب، الساعة 05:00 بتوقيت القاهرة)

تونس - الإمارات (استاد الثمامة، الساعة 05:00 بتوقيت القاهرة)

وستذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.