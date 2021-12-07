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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أجّلوا مشاويركم.. الأرصاد تحذر من عواصف اليوم وغدا |فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ، اليوم ، الثلاثاء ، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وحذرت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، من حالة عدم استقرار في الطقس اليوم وغدا على شمال البلاد وصولا لشمال الصعيد ، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح ملحوظ اليوم ، خاصة بعد ظهر اليوم على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى .

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يكون مثير للرمال والأتربة ، والتي تتسبب في انخفاض الرؤية ، محذرة : " نشاط الرياح يصل لحد العاصفة على غرب البلاد والمدن الجديدة والمناطق المكشوفة " .

ولفتت " غانم " إلى أن نشاط الرياح سيتسبب في اضطراب في حركة الملاحة البحرية ، وارتقاع في الأمواج يصل لـ 4 أمتار ، ويزيد في الغد .

وتابعت أن هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد للمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، وتصل لجنوب الدلتا وتكون أمطار خفيفة لمتوسطة .

ونصحت بضرورة الابتعاد عن الأبنية المتهالكة والألواح المعدنية والأشجار ، خاصة مع وجود الرياح المثيرة للأتربة ، وشددت على مرضى الجهاز التنفسي بضرورة ارتداء الكمامات ، معقبة : "اللي يقدر يأجل المشاوير النهاردة وبكرة يأجله  " 

الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم حالة الطقس الطقس توك شو

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