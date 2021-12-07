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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهما كبرتي مش هيبان عليكي سنك باستخدام هذا المنتج ..  خبيرة تجميل توضح

الاهتمام بالبشرة
الاهتمام بالبشرة

قالت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، أنه يجب على السيدات أن يحافظن على جمالهن، معقبة:" عشان تفضلي صغيرة، ومتكبريش في السن، حافظي على جمال بشرتك".

ونصحت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، باستخدام كريم بينكي، حيث إنه يعمل على ترطيب وتفتيح البشرة، ويحافظ على نضارتها، منوهة أنه يحتوي على مضادات أكسدة، ومضاد للتجاعيد.

وتابعت خبيرة تجميل دينا أبو السعود أن كريم بينكي يعمل على إزالة التصبغات والبقع وتفتيح الأماكن الداكنة، مشيرة إلى أنه يجب الامتناع عن التدخين لأنه يسبب أضرار كثيرة للبشرة.

وأشارت دينا أبو السعود إلى ضرورة تناول الطعام الصحي الذي يفيد الجسم، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، معقبة: "بكده أعتقد مهما كبرتي مش هيبان عليكي سنك".

خبيرة تجميل برنامج طبيب البلد صدى البلد كريم بينكي دينا أبو السعود

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