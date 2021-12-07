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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطفلة بسملة محمد: أشكر الرئيس السيسي ونفسي أطلع معاه كل سنة.. فيديو

بسملة محمد
بسملة محمد

قالت بسملة محمد، إحدى أبطال “قادرون باختلاف”، إنها سعيدة بركوب الطائرة العسكرية، ولم تكن تخشى من خوض تلك التجربة.

 

وأضافت بسملة محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”: “أشكر الرئيس السيسي كتير ونفسي أطلع معاه كل سنة.. سعيدة بالتواجد مع الرئيس".

 

وكانت قد وجهت الطفلة بسملة، الناجية من الحروق، سؤالا، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف قائلة: "حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟".

 

هصورك وهنحط الصورة للناس

ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "إنتي بتحبي الطيران يا بسملة أنا هطلب من وزير الدفاع أن بسملة تركب طيارة ثنائية مع أحد الطيارين وهصورك وهنحط الصورة للناس يشوفوا بسملة وهي في الطيارة".

 

 

 

 

وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي طيران الطيران

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