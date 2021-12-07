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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. أنغام تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام

نشرت الفنانة أنغام صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت أنغام مرتدية فستان مكشوف الأكتاف، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع ميك أب لوك بالألوان الترابية الهادئة.

 

وعلقت أنغام علي الصور كاتبة: “من تكريم حفل وشوشة .. افضل مطربة عربية لعام ٢٠٢١”.

 

انتظركم بكل الشوق.. أنغام تروج لحفلها بموسم الرياض

بفستان مكشوف الأكتاف.. أنغام تتألق في مهرجان الضيافة

 

وكرمت إدارة مهرجان “ضيافة” الفنانة أنغام، التي شاركت تلك اللحظة مع جمهورها من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”.

وكانت الفنانة أنغام، تصدرت مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد نجاح حفلها في الرياض.

وغنت أنغام، العديد من أعمالها الجديدة منها “حالة خاصة جدا”، “أنا بعته كتير”، و"بين البينين"، وغيرها من الأغاني الخليجية.

وأشعلت أنغام، المسرح بغنائها أغنية “بخاف أفرح” والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء معها.

وتوجهت جميع الأنظار يوم 26 نوفمبر 2021 إلى مسرح "محمد عبده ارينا" في المملكة العربية السعودية، لحضور والاستمتاع بالليلة الكبيرة التي ستقدمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات والشركة العالمية، بعنوان "ليلة اسير الشوق" والتي تعد واحدة من ليالي “موسم الرياض”.

"ليلة اسير الشوق" ستعد تكريما واحتفاء بالشاعر المميز الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز  (أسير الشوق) تقديرا لمشواره الشعري مع الكلمة في رحلة إبداع مليئة بالوجدان  والأحاسيس كان فيها دوما هو "أسير الشوق" الذي حظيت أشعاره ومشاعره بالنجاح.

 

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