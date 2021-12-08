اليوم.. البيت الروسي في الإسكندرية يبحث خطة أنشطة العام المقبل 2022

يعقد البيت الروسي في الإسكندرية جلسة ختامية لعام 2021، لعقد لقاء القنصل ومدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك اليوم الأربعاء.

وذكر البيت الروسي في بيان بيان أن هذا يأتي من أجل بحث خطة أنشطة البيت الروسي للعام المقبل 2022، فضلاً عن نتائج التعاون بين البيت الروسي والإعلاميين في الإسكندرية.

وقد احتفل البيت الروسي في الإسكندرية، برئاسة بافيل كيديسوك بالتعاون مع دار أوبرا دمنهور برئاسة المهندسة إيمان مكاوي باليوم العالمي للإعاقة بدار أوبرا دمنهور، وقدم كورال مركز تنمية المواهب لذوي الهمم (نادي فنون الأوبرا) بعض الفقرات الفنية.

وفي سياق متصل، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، وفداً روسياً برئاسة اركادي رومانوف نائب قائد أسطول البحر الأسود وبحضور القنصل الروسي بالإسكندرية، وذلك بمناسبة تواجدهم بالإسكندرية لحضور المناورات المصرية الروسية المشتركة "جسر الصداقة ٤" .

ورحب المحافظ بضيوف مدينة الإسكندرية، متمنياً لهم إقامة طيبة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.

وخلال اللقاء؛ أكد الطرفان على قوة العلاقات المصرية الروسية ومدي ترابط البلدين خاصة في الفتره الأخيرة وفي ظل القيادة الحكيمة للبلدين.