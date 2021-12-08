حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. تعرف عليها |فيديو

لديه أكثر من 49 قضية

قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لدينا أكثر من 49 قضية متاجرة في أجهزة طبية مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 750 جهازاً تمت مصادرتها حتي اليوم، ومنها أجهزة قياس للحرارة وللضغط والسكر والأكسجين.

وأضاف أيمن حسام، خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، انه تم التصدي لتلك الظاهرة من حوالي أربعة إلى خمسة أشهر بحملات مكثفة ولكن مازال التهريب يتم بها، موضحًا: “اطمئنوا احنا بنشتغل على الموضوع ومش هنسيب فى مصر جهاز مجهول المصدر يباع فى الأسواق”.

وتابع أنه يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي بشأن معرفة مدي مصداقية تلك الأجهزة، معقبا: “عليه التأكد من أن الصندوق عليه شكل من المستحيل محوها لبلد المنشأ متشتريهوش، لازم تلاقي عليه بيانات ومكتوب عليه بلد المنشأ”.