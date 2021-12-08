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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وداعاً لآلام الظهر مع هذه التمارين الصباحية .. فيديو

كوتش سارة، مسئولة
كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية

عرض برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 8-12-2021، تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر، للتخلص من مشكلاته وآلامه.

وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية إن هذه التمارين تتم في المنزل باستخدام "الدمبل"، معقبة: "ممكن نستخدم زجاجتين رمل أو زجاجتين مياه".

وأضافت كوتش سارة أن يتم تسخين وتحريك الجسم أولاً قبل البدء في أي تمارين رياضية، حتى تصبح العضلات جاهزة لأي حركة دون أن يحدث بها ما يُسمى بـ "الشد العضلي".

وأكدت اللياقة البدنية والتمارين الصباحية أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها

ونوهت كوتش سارة أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار، ولكن على حسب وزن كل شخص.

التمارين الصباحية صدى البلد برنامج صباح البلد الصحفي أحمد حمدى تمارين رياضية

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