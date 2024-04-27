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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز وبدرية طلبة .. تطورات الحالة الصحية لـ نجوي فؤاد

صدى البلد

تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد دخولها المستشفي

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد، صباح اليوم السبت، لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة الدقي.

وسط حشد جماهيري كبير.. أحمد سعد يشعل أجواء حفله بولاية هيوستن الأمريكية|صور

أشعل الفنان أحمد سعد أجواء حفله الذى أقيم أمس ضمن جولاته الغنائية فى أمريكا،  بالتحديد فى ولاية هيوستن

لبستني جزمة ضيقة|تامر حسني يمازح ابنته: من انهاردة مديرة أعمالي لهذا السبب

شارك تامر حسني متابعيه فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يدعم ابنته تالية بعد أن طلبت منه أنها تُعين كمديرة أعماله الخاصة.

 

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

تداولت أنباء خلال الأيام الماضية، بوجود خلاف بين الفنانتين بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب عدم حضور الأخيرة حفل زفاف “سلمي” ابنة بدرية طلبة، وعدم إصدار أي تعليق منها على الزفاف، بالرغم من صداقتهما القوية.

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

اختارت الفنانة منة فضالي نجمتها المفضلة من بين مجموعة من الفنانين

أخبار بدرية طلبة اخبار ياسمين عبد العزيز نجوى فؤاد الحالة الصحية لنجوي فؤاد أخر أعمال الفنانة منة فضالي أحدث أعمال تامر حسني

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