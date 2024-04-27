نشرة الفن| حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز وبدرية طلبة .. تطورات الحالة الصحية لـ نجوي فؤاد

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد، صباح اليوم السبت، لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة الدقي.

أشعل الفنان أحمد سعد أجواء حفله الذى أقيم أمس ضمن جولاته الغنائية فى أمريكا، بالتحديد فى ولاية هيوستن

شارك تامر حسني متابعيه فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يدعم ابنته تالية بعد أن طلبت منه أنها تُعين كمديرة أعماله الخاصة.

تداولت أنباء خلال الأيام الماضية، بوجود خلاف بين الفنانتين بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب عدم حضور الأخيرة حفل زفاف “سلمي” ابنة بدرية طلبة، وعدم إصدار أي تعليق منها على الزفاف، بالرغم من صداقتهما القوية.

اختارت الفنانة منة فضالي نجمتها المفضلة من بين مجموعة من الفنانين