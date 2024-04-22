27 إبريل .. تفاصيل الحفل الثالث لأحمد سعد في أمريكا

يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل جديد ضمن جولته الغنائية فى أمريكا والتى بدأها بداية الأسبوع.

ويحيى أحمد سعد حفلته الثالثة يوم 27 من شهر إبريل الجاري داخل تورونتو وتحديدا داخل مسرح Massey Hall.



ومن المفترض أن يقدم سعد خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها فى موسم رمضان الماضى.



حفل أحمد سعد فى ولاية تكساس

ومن المفترض أن يحيى أحمد سعد ثاني حفلاته فى أمريكا داخل مدينة هيوستن يوم 26 ابريل الجاري وسط حضور عدد جماهيري كبير

أحدث أغاني أحمدسعد





وقد طرح المطرب أحمد سعد ديو غنائي، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”.

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.

وأعلنت "بيلبورد عربية" عن إطلاق جلساتها الموسيقية الحصرية التي تجمع بين الطرب والغناء والثقافة الموسيقية العصرية والألحان المبتكرة لتقدّم لعشّاق الموسيقى من كافة الأجيال تجربة سمعية وبصرية متكاملة.

وسيكون الفنان أحمد سعد، أحد العشرة المتصدرين لقائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" منذ انطلاق القوائم، هو ضيف الجلسة الأولى. حيث سيغنّي أجمل أغنياته وأكثرها رواجاً معتمداً على إيقاعات جديدة وقوالب موسيقية بديعة ومتعدّدة الثقافات والخلفيات برفقة عازفين مبدعين، فيصبح للأغنية نفسها معنى آخر وذاكرة مختلفة.