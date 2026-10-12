النواب يحيل مشروعي قانونين بشأن دعم الأسرة وتكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية للجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب مشروعَي قانونين مقدَّمين من الحكومة، الأول بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى اللجان المختصة لدراستهما.

إحالة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

قرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

إحالة تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين إلى لجنة مشتركة

كما قرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.