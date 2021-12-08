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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة ، بحيث ارتفعت الأسعار بنحو 2 جنيه للجرام الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 897 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 785 جنيها لجرام الذهب الواحد.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-12-2021

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ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 673 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 523 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  27,901 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,280 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  897,143 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 عيار 24 جرام الذهب اليوم

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