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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 7 سنوات..خالد عبد الغفار يوضح معدل تطوير التعليم في عهد السيسي..فيديو

خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي

كشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن ما حدث في مجال التعليم بشكل عام خلال الـ 7 سنوات الماضية، سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، قائلاً: "يمكن أنا بتعب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في طلباتنا الكثيرة".

وأضاف خالد عبد الغفار خلال كلمته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي ومؤتمر منظمة الإيسيسكو، أن بعد الاستثمارات الكثيرة التي تمت، فهذا يدل على أن خريطة التعليم وبناء الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية لأول مرة، وذلك في عهد الرئيس السيسي.

وتابع وزير التعليم العالي : "احنا محظوظين لأننا اشتغلنا وتواجدنا في فترة تحقيق الأحلام اللي ممكن نحلم بيها، وهي الإتاحة والمساواة، والجامعات، وتجهيز الجامعات للمستقبل".

وواصل خالد عبد الغفار : "احنا أحلامنا كلها تقريباً بتتحقق لما بنروح لـ الرئيس السيسي، وذلك لقناعة القيادة السياسية والحكومة إن التعليم على رأس أولويات الإنسان، طالما نفكر في بناء الإنسان".

وأكمل وزير التعليم العالي أنه من هذا المنطلق، تضاعفت الميزانيات مرات كثيراً، معقباً: "وأنا أسعد واحد في الدنيا بهذا الموضوع طبعاً".

ونوه خالد عبد الغفار بأنه في ظل توقف العالم عن أي اي استثمارات في فترة كورونا على الأقل، قامت الدولة المصرية بعمل أكثر من 45 جامعة خلال الـ 6 سنوات الماضية، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية، مشيراً إلى كلمة الرئيس السيسي : "مصر هتعمل جامعات جديدة ترقى للمستوى العالمي ويكون لها دور فعال في المستقبل ومستقبل الأجيال".

وأكمل وزير التعليم العالي أن هذا بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية التي تخص الإهتمام بالتعليم الفني والتقني والتطبيقي، معقباً: "معنيين إن إحنا نعمل جامعة في كل منطقة صناعية وكل محافظة بها تعليم فني".

وأشار خالد عبد الغفار إلى أنه تم عمل حوالي 6 جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، بالإضافة إلى التخصصات التي تم تزويدها لـ الجامعات الحكومية العصرية، سواء في علوم البيانات، وفي البايو تكنولوجي، والنانو تكنولوجي، وفي الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير التعليم العالي أنه تم تطوير الجامعات المصرية الحكومية التي تحتوي على الكتلة الحرجة من الطلاب، مضيفاً: "عملنا إتاحة في المحافظات مكنش فيها جامعات، مثل مطروح، والوادي الجديد والأقصر، وفي طريقنا إلى جنوب سيناء".

واستطرد خالد عبد الغفار قائلاً: "الأحلام دي كلها كانت مستحيلة إنها تتحقق من غير قيادة سياسية، تدعم وتشجع، وتؤمن بأهمية التطوير وتنمية الإنسان في التعليم من خلال البحث العلمي".

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي تطوير التعليم فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي مؤتمر منظمة الإيسيسكو

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