عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب اليد مع الكونغو والجابون والكاميرون بكأس الأمم الأفريقية بالمغرب

منتخب اليد
منتخب اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل، التي أجريت اليوم الأربعاء، عن وقوع منتخب مصر بطل أفريقيا ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: أنجولا والمغرب ونيجيريا وكينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات: تونس والرأس الأخضر وغينيا والسنغال.

وبدأ المنتخب معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي، الأحد الماضي، تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد للمدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.
ويستعد المنتخب حاليًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية 15 ديسمبر الجاري للمشاركة في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب والبحرين إضافة إلى المنتخب الوطني المصري.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي بدون اللاعبين المحترفين، وهم:
حراسة المرمى:
كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:
إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد – شادي محمود خليل

الجناح الأيمن:
أكرم يسري - عمر خالد كاستلو - عمر سامي

الظهير الأيمن:
أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:
سيف الدرع - مصطفى خليل – يوسف خالد جابر

الظهير الأيسر:
يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:
عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.
ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2022.

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي تكليف تلاميذ رابعة إبتدائي بعمل مشروع بحثي عن الخفافيش

رئيس أباتشى: مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم

يرد على الشائعات.. رسائل مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

مصر للطيران: انتظام رحلات الشركة بجميع المطارات المصرية دون تأثر بالطقس السيئ

عن كأس السوبر.. الأهلي يحمل الجهاز الطبي للمنتخب مسئولية غياب أيمن أشرف

هدية «النقل».. طرق تخدم السياحة بتكلفة 50 مليار جنيه وضوابط تجذب أكبر يخوت العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب محافظات الجمهورية بقوة ..تحذير عاجل لأهالي القاهرة والجيزة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

الاتحاد الجزائري يقدم احتجاجا للجنة المنظمة لكأس العرب عقب التعادل أمام المنتخب أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

ارتفاع الأمواج 5 أمتار.. رياح بسرعة70 كم في الساعة تضرب الإسكندرية.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ