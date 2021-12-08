منتخب اليد مع الكونغو والجابون والكاميرون بكأس الأمم الأفريقية بالمغرب

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل، التي أجريت اليوم الأربعاء، عن وقوع منتخب مصر بطل أفريقيا ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: أنجولا والمغرب ونيجيريا وكينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات: تونس والرأس الأخضر وغينيا والسنغال.

وبدأ المنتخب معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي، الأحد الماضي، تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد للمدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

ويستعد المنتخب حاليًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية 15 ديسمبر الجاري للمشاركة في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب والبحرين إضافة إلى المنتخب الوطني المصري.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي بدون اللاعبين المحترفين، وهم:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد – شادي محمود خليل

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو - عمر سامي

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:

سيف الدرع - مصطفى خليل – يوسف خالد جابر

الظهير الأيسر:

يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2022.