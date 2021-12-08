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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختنمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لمؤشراتها، تحت ضغط من مبيعات الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.. وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 723.968 مليار جنيه.

أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 11451 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3110 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر الشركات الصغيرة ايجى أكس 30 ختام تعاملات اليوم تعاملات المصريين

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