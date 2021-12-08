البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختنمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لمؤشراتها، تحت ضغط من مبيعات الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.. وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 723.968 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 11451 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3110 نقطة.