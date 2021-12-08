اتصالات النواب: الدولة تعكف على تدعيم المناطق العمرانية الجديدة بتقنيات الجيل الخامس

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان تنامي قطاع الاتصالات في مصر هو نتاج لسياسة الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية لاسيما ان الدولة المصرية حريصة علي اتخاذ مسارين متوازيين وهما تدعيم المناطق العمرانية الجديدة بتقنيات الجيل الخامس و بناء المدن الذكية بأحدث التقنيات و العمل علي جذب المستثمرين في مجال الاتصالات وهو ما شهدناه في اطلاق شبكة الاتصالات الرابعة في مصر و أيضا العمل علي تسريع عملية الرقمنه والتحول الرقمي في المؤسسات المصرية من اجل تقليل معدلات الفساد والتباطؤ والروتين وهو ما شجع الكثير علي الاستثمار في هذا الاتجاه.

وتابعت النائبة مرثا محروس خلال بيان صادر لها ، أن الدولة اكدت علي تطوير البنية التحتيه في المحافظات والمدن من خلال اكبر استثمار في استبدال الشبكات الارضيه بشبكات من الفايبر و زيادة سرعات الانترنت وتسهيل وصول الخدمات الي جميع القري والمدن لادخالها في العصر التكنولوجي وبات الحصول علي الهواتف الثابتة و الانترنت امر هام لا يقل عن الاحتياجات الأولية نظرا لتطور ريادة الاعمال من خلالها وانشاءت الدولة المناطق التكنولوجية و دعمت تلك الصناعة بالامتيازات وإتاحة لهم تسهيلات كبري من اجل تدعيم صناعة تعهيد التكنولوجيا.

ونوه محروس كما حرصت مصر علي نقل التقنيات الغربية الي مصر بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية الخبيرة في هذا المجال وهو ما نتج عنه ارتفاع صادرات التكنولوجية المصرية بنسبة 25 % عن الأعوام السابقة تتلخص في مجالات التصميم الالكتروني وصناعة البرمجيات للدول الصديقة و فتح أسواق مصرية في افريقيا والدول العربية للشركات المصرية.



وتابعت ان الدولة اهتمت بمجال تطوير البريد المصري حتي اصبح منافسا للخدمات المالية المقدمة من البنوك وربط البريد بالبنوك وإتاحة المعاشات الكترونيا مما ساهم وبشده في تسهيل الحصول علي الخدمات.



واختتمت: و تعمل الدولة علي زيادة مراكز الإبداع التكنولوجي من 7 مراكز الي اكثر وإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية التي تعد طفرة في مجال تقديم الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية معتمدة علي الرقم القومي للم