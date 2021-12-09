الأهلي يقرر إيقاف العضوة التي صورت الفيديو الخاص بمدرب ناشئي كرة اليد لمدة ثلاثة أشهر

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أول اجتماعاته في دورته الجديدة مساء أمس بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة، قرر المجلس إيقاف العضوة ‏التي قامت بتصوير الفيديو الخاص بمدرب فريق الناشئين لكرة اليد بالنادي مواليد ٢٠١٠، لمدة ٣ أشهر، نظرًا لما بدر منها بعد نشر الفيديو المسيء للنادي الأهلي.

واستعرض المجلس التقارير الواردة من رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، والدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، بخصوص أحمد سمير الجزار، مدرب فريق الناشئين مواليد 2010، حيث أوضحت التقارير أن المدرب يعمل في الأهلي منذ عام 2014 وحتى الآن، ويتمتع بسلوك جيد ومنضبط، ولم تصدر منه أي ملاحظات أو شكاوى خلال تلك الفترة، إضافة إلى أنه أحد أبناء أسرة الأهلي لكرة اليد، الذين مارسوا اللعبة داخل جدران النادي، فضلًا عن إشادة عدد كبير من أولياء الأمور بأنهم هم من كانوا يطلبون من المدرب تعنيف اللاعبين حرصًا على مستقبلهم ومستواهم الفني.

وبناء عليه، راعى المجلس كل هذه الحيثيات، واتخذ قرارًا بإيقاف المدرب حتى نهاية الموسم، وهو قرار تقويمي بعدما أشارت كافة التقارير إلى أنها السابقة الأولى للمدرب أحمد سمير الجزار، وأنه لم يسبق أن سلك خلال فترة عمله سلوكًا عنيفًا أثناء عمله مع الفريق.