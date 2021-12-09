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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يبحث ملف أوكرانيا مع قادة 9 دول في شرق أوروبا

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيطلع الخميس قادة 9 دول في شرق أوروبا أعضاء في الناتو على نتائج المباحثات المغلقة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة افتراضية مغلقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء استمرت أكثر من ساعتين وتمحورت حول ملف أوكرانيا، وزحف الناتو شرقا، والاتهامات الغربية لروسيا "بالتحضير لغزو أوكرانيا"، وغير ذلك من ملفات ساخنة في العلاقات بين البلدين.

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وقالت الرئاسة الأمريكية الأربعاء إن بايدن سيجري محادثات هاتفية مع قادة الدول التسع الأعضاء في مجموعة بوخارست المؤلفة من حلفاء من الجانب الشرقي للناتو لإحاطتهم بنتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس بوتين، والاستماع لآرائهم حول الوضع الأمني الراهن، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالأمن عبر الأطلسي.

وتضم مجموعة بوخارست بلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وسيجري بايدن هذه المحادثات بعد مكالمة هاتفية ثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة لمنع "غزو روسيا" لبلاده.

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