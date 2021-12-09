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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يجدد تعاقده مع عماد حمدي لمدة 4 مواسم

صدى البلد

 

 

نجح مسئولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، في تجديد التعاقد مع عماد حمدي، نجم فريق الكرة الاول بالنادي في ظل قرب انتهاء تعاقده نهاية الموسم الجاري

وجدد الإسماعيلي التعاقد مع عماد حمدي، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد الجلسة التي جمعت اللاعب مع يحيى الكومي، رئيس النادي وخالد زين، نائب رئيس النادي.

وكان مسؤولو الإسماعيلي، نجحوا في تجديد التعاقد مع باهر المحمدي، مدافع الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها 20 ديسمبر الجاري، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

الدوري الدوري الممتاز النادي الاسماعيلي الاسماعيلي باهر المحمدي المحمدي

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