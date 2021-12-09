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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بفستان أسود.. ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة ميرهان حسين فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت ميرهان حسين في الفيديو  بفستان أسود وتسريحة شغر بسيطة علي أنغام فيروز .

وتشارك ميرهان حسين في مسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , ميرهان حسين، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

 

بيت المعادي  كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.

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