الأحد المقبل.. محاضرة عن «الأناشيد الدينية في مصر القديمة» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الأناشيد الدينية في مصر القديمة"، يحاضر فيها الدكتور ميسرة عبد الله حسين؛ أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة.

يدير المحاضرة الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وتنعقد الفعالية يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، من الساعة 2.00 إلى 4.00 مساءً، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

عقيدة مصر القديمة

تتناول المحاضرة جوانب من الحياة والعقيدة في مصر القديمة وارتباط طقوسها بالموسيقى والترانيم والأناشيد الدينية والاحتفالية.

وتستعرض المحاضرة الفارق بين الأغاني والأناشيد؛ حيث تعرض لنماذج منها، كما تتناول الأناشيد التي اختيرت لاحتفالية طريق المواكب المعروف بطريق الكباش وأسباب وظروف اختيارها.