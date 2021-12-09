عبدالوهاب غنيم: التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة للسيطرة على الفساد.. فيديو

قال عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن التكنولوجيا الحديثة أداه مهمة للسيطرة على الفساد نظرًا لتقليل التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة.

وأضاف "غنيم"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لابد من وجود نظام حوكمة إلكترونية على مستوى الدولة"، موضحا: "نظام الحوكمة يضع مسئولية على الشخص وتكون هناك محاسبة وشفافية ونوع من العدالة".



وأشار عبدالوهاب غنيم ،نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، : "لابد من عمل تسريع في عملية المدفوعات الإلكترونية، لأن تقليل التعامل يد بيد يقلل من فرص الفساد".