موجز الاقتصاد| لا تعيينات في الحكومة دون مسابقات .. لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي بالساحل الشمالي الغربي .. إنشاء 13 مجمعا صناعيا

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها في السطور التالية:

أكد صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرص الدولة المصرية على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية انطلاقًا من حرصها على بناء القدرات والاستثمار فى البشر.

وجه الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية ‏مديري المديريات بالمحافظات الساحلية ( الإسكندرية – كفر الشيخ – البحيرة ‏‏– مطروح)، بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بسبب عدم الاستقرار ‏في حالة الطقس وتعرضها للأمطار.

وافقت وزارة الإسكان على طلب البنك المركزي لمراجعة موقف تخصيص الأراضي الشاطئية بالساحل الشمالي الغربي، ومراجعة القروض الممنوحة بضمان تلك الأراضي، للتأكد من صرفها على المشروعات المخصصة للأراضي ذات الصلة، حيث سيتم تشكل لجنة مشتركة مكونة من ممثلى البنك المركزي وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 11534.63 نقطة.

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية لكن أغلبهم في شمال وجنوب الصعيد، موضحة أنها مجمعات جاهزة بالتراخيص وتم طرحها للشباب.

تولي الحكومة اهتماما بتشجيع المنتج المحلي وإحلال الصناعة المحلية محل الواردات لخفض عجز الميزان التجاري وتوفير فرص عمل، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد بعد زيادتها بمنتصف التعاملات نحو جنيهين للجرام.