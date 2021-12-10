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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمواج البحر تطيح بأحد المارة في الشارع

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر فيه أثار الطقس السيئ في لبنان و إرتفاع الأمواج بشكل كبير للدرجة التي وصلت إلى إطاحة أحدهم من على الطريق اثناء سيره في الطريق بمنطقة قريبة من البحر . 


و بحسب ما نشره موقع " لبنان 24"، فإن لبنان تتعرض لموجة من الطقس السئ و الامطار الشديدة و البرد القارس وارتفاع الموج بشكل كبير للدرجة التي تتسبب في إغراق السيارات الموجودة في الشارع بالقرب من البحر على الكورنيش المطل على البحر . 

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نشر احد الرواد مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، و تداوله الرواد على صفحاتهم على جميع وسائل التواصل الإدجتماعي و ظهر في الفيديو امواج البحر العالية في الساعات الاولى من الليل و هي تطيح بالمواطنين بالشارع . 


و بحسب ما ظهر في الفيديو فإن قوة مياه الأمواج أطاحت بأحد المواطنين في الشارع أثناء سيره على الكورنيش و لم يتبين في أي منطقة تملتقاط ذلك المقطع المتداول في لبنان . 


جدير بالذكر أنه على الرغم من الانتشار الكبير للفيديو بين رواد التواصل الإجتماعي في لبنان، إلا أنه لم يتم إثبات أنه حقيقيا أم فيديو قديم و جاري التحقق منه .

https://twitter.com/Lebanon24/status/1468651088962326539?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468651088962326539%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Flebanon%2F894971%2FD8A3D985D988D8A7D8AC-D8B9D8A7D984D98AD8A9-D988D8A5D8B7D8A7D8ADD8A9-D8A3D8ADD8AF-D8A7D984D985D8A7D8B1D98AD986-D981D98AD8AFD98AD988-D985D8AAD8AFD8A7D988D984-D8B9D986-D8AAD8A3D8AB

لبنان الطقس السئ ارتفاع الأمواج إطاحة منطقة إغراق

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