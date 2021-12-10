أمواج البحر تطيح بأحد المارة في الشارع

تداول رواد التواصل الإجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر فيه أثار الطقس السيئ في لبنان و إرتفاع الأمواج بشكل كبير للدرجة التي وصلت إلى إطاحة أحدهم من على الطريق اثناء سيره في الطريق بمنطقة قريبة من البحر .



و بحسب ما نشره موقع " لبنان 24"، فإن لبنان تتعرض لموجة من الطقس السئ و الامطار الشديدة و البرد القارس وارتفاع الموج بشكل كبير للدرجة التي تتسبب في إغراق السيارات الموجودة في الشارع بالقرب من البحر على الكورنيش المطل على البحر .



نشر احد الرواد مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، و تداوله الرواد على صفحاتهم على جميع وسائل التواصل الإدجتماعي و ظهر في الفيديو امواج البحر العالية في الساعات الاولى من الليل و هي تطيح بالمواطنين بالشارع .



و بحسب ما ظهر في الفيديو فإن قوة مياه الأمواج أطاحت بأحد المواطنين في الشارع أثناء سيره على الكورنيش و لم يتبين في أي منطقة تملتقاط ذلك المقطع المتداول في لبنان .



جدير بالذكر أنه على الرغم من الانتشار الكبير للفيديو بين رواد التواصل الإجتماعي في لبنان، إلا أنه لم يتم إثبات أنه حقيقيا أم فيديو قديم و جاري التحقق منه .

https://twitter.com/Lebanon24/status/1468651088962326539?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468651088962326539%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Flebanon%2F894971%2FD8A3D985D988D8A7D8AC-D8B9D8A7D984D98AD8A9-D988D8A5D8B7D8A7D8ADD8A9-D8A3D8ADD8AF-D8A7D984D985D8A7D8B1D98AD986-D981D98AD8AFD98AD988-D985D8AAD8AFD8A7D988D984-D8B9D986-D8AAD8A3D8AB