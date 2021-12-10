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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحدى أبطال احتفالية قادرون باختلاف: الرئيس السيسي طيب وأب لنا.. فيديو

رحمة ممدوح
رحمة ممدوح

علقت رحمة ممدوح، بطلة ألعاب القوى وإحدى أبطال احتفالية قادرون باختلاف، على مشاركتها في الاحتفالية، قائله: "الرئيس السيسي طيب وأب لنا.. ربنا يكرمه ويخليه أنا بحبه أوي".

 

وأضافت "ممدوح"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "اتبسط كتير في الحفلة، وكانت حفلة رائعة أكثر بحضور الرئيس السيسي".

 

من جانبه قالت الدكتورة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوى الإعاقة الذهنية، إن الهدف في العام الأول من الاحتفالية كان التعريف بالقضية، معقبه: "وصلنا في النسخة الثالثة إلى تغيير التعامل والاهتمام بقضايا ذوي الهمم".

 


وأضافت "مبدي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كافة فقرات الاحتفالية العام الماضي كانت تدور حول عدم احترام الآخر فضلا عن التنمر.. وخرجنا منها بمادة احترام اللآخر وقانون التنمر"، موضحه: "احتفالية هذا العام كان الهدف منها التعريف بما وصلنا إليه".

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