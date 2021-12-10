مضاد للالتهابات ويزيل القشرة .. ما هي فوائد زيت إبرة الراعي للجسم؟

يُشتق زيت إبرة الراعي الأساسي عن طريق التقطير بالبخار لأوراق Pelargonium Gravolens ، وهو نوع نباتي موطنه جنوب إفريقيا. وفقًا للفولكلور ، فقد تم استخدامه لمجموعة واسعة من الحالات الصحية.

يزرع زيت إبرة الراعي في العديد من المناطق ، بما في ذلك أوروبا وآسيا، هناك العديد من أصناف وسلالات الزهرة الوردية برائحة الأزهار المنعشة، يختلف كل نوع في الرائحة ولكنه شبه متطابق من حيث التركيب والفوائد والاستخدامات.

يستخدم زيت إبرة الراعي على نطاق واسع كعنصر في العطور ومستحضرات التجميل، يستخدم الزيت العطري أيضًا في العلاج بالروائح لعلاج عدد من الحالات الصحية، في العلاج بالروائح يتم استنشاق الزيوت العطرية باستخدام موزع أو تخفيفها بالزيوت الحاملة ويتم وضعها على الجلد للحصول على فوائد مهدئة.

درس الباحثون فوائد زيت إبرة الراعي الأساسي في العديد من الدراسات البشرية والحيوانية، يُعتقد أن له خصائص مضادة للأكسدة ، ومضادة للجراثيم ، ومضادة للالتهابات ، ومضادة للميكروبات ، وخصائص قابضة.

فوائد زيت إبرة الراعي

تم إجراء بحث جيد عن زيت إبرة الراعي لبعض الحالات ، ولكن لم يتم البحث عنه في حالات أخرى، تأكد من مراجعة الطبيب قبل استخدامه ، ولا تستبدل زيت إبرة الراعي بأدوية أو علاج موصوف، وفقا لما نشره موقع . healthline.

قد يكون زيت إبرة الراعي مفيدًا للشروط التالية:

-حب الشباب ، التهابات الجلد

أشارت مراجعة عام 2017 للدراسات عن زيت إبرة الراعي الأساسي إلى أن خصائصه المضادة للبكتيريا والميكروبات والمطهرة تجعله مفيدًا لتقليل انتشار حب الشباب وتهيج الجلد والتهابات الجلد عند استخدامه موضعيًا.

كما أن الخصائص المضادة للالتهابات لزيت إبرة الراعي تجعله مفيدًا لعدد من حالات الالتهاب ، بما في ذلك تلك التي تصيب الجلد.

وجدت إحدى الدراسات أن زيت إبرة الراعي الأساسي يُظهر نتائج واعدة كدواء محتمل مضاد للالتهابات مع آثار جانبية قليلة.

-الوذمة

أشارت دراسة أجريت على الحيوانات إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات في زيت إبرة الراعي الأساسي قد تجعله مفيدًا لتورم الساق والقدم الناجم عن الوذمة.

تشير الأدلة القصصية إلى أن إضافة زيت إبرة الراعي الأساسي إلى ماء الاستحمام قد يكون طريقة جيدة لعلاج هذه الحالة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقيق في آثار زيت إبرة الراعي الأساسي على الوذمة.

-التهاب الدهليز الأنفي

التهاب الدهليز الأنفي هو حالة غير مريحة مرتبطة بعلاج السرطان بالعقاقير.

تشير دراسة رصدية صغيرة وأدلة سردية إلى أن زيت إبرة الراعي الأساسي قد يخفف من أعراض الأنف التي تسببها هذه الحالة ، مثل النزيف والقشور والألم والجفاف والتقرحات.

بالنسبة للدراسة ، تم خلط زيت الجيرانيوم العطري بزيت السمسم واستخدامه كرذاذ أنف لدى النساء اللائي يخضعن للعلاج الكيميائي لسرطان الثدي.

-عدوى

تشير دراسات متعددة إلى أن زيت إبرة الراعي الأساسي قد يقاوم الالتهابات البكتيرية، يحتوي زيت إبرة الراعي على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا ، مما يجعله فعالًا ضد السلالات البكتيرية المتعددة.

وجدت إحدى الدراسات أن زيت إبرة الراعي الأساسي كان فعالًا مثل الأموكسيسيلين في مكافحة السلالات البكتيرية ، مثل المكورات العنقودية الذهبية، وجدت الدراسة نفسها أنها لم تكن فعالة في محاربة الليستريا المستوحدة ، وهي سلالة بكتيرية مختلفة.

-التوتر والقلق والاكتئاب

أصبح العلاج بالروائح أكثر انتشارًا ، حتى في المستشفيات، وجدت تجربة سريرية عشوائية من مصدر موثوق للنساء في المخاض لأول مرة أن استنشاق زيت إبرة الراعي الأساسي كان له تأثير مهدئ وكان قادرًا على تقليل القلق المرتبط بالمرحلة الأولى من المخاض.

تشير الأدلة القصصية أيضًا إلى أن زيت إبرة الراعي الأساسي قد يعزز الاسترخاء ويخفف من الحالة المزاجية الاكتئابية، قامت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات بتحليل التأثيرات المهدئة والمضادة للاكتئاب لسلالة زيت إبرة الراعي (Pelargonium roseum willd) ، ووجدت أنها فعالة في تقليل التوتر.

-الحساسية

وفقًا لإحدى الدراسات الأولية ، فإن محتوى السترونيلول الموجود في زيت إبرة الراعي الأساسي يجعله فعالًا في تقليل تفاعلات الحساسية. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة.

تشير الأدلة القصصية إلى أن الاستخدام الموضعي قد يقلل من الحكة الناتجة عن تفاعلات الحساسية، هذا بسبب العمل المضاد للالتهابات لهذا الزيت العطري.

-داء السكري

لطالما استخدم زيت إبرة الراعي الأساسي في تونس كعلاج شعبي للحد من ارتفاع السكر في الدم.

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن تناوله عن طريق الفم يوميًا يقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز في الفئران، اقترح الباحثون أن زيت الجيرانيوم الأساسي قد يكون مفيدًا للتخفيف من ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري ، لكنهم أشاروا أيضًا إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسة.

يجب ألا يستهلك البشر زيت إبرة الراعي الأساسي. لا تزال هناك حاجة للبحث على البشر ، لكن العلاج بالروائح المضافة إلى الناشر أو تطبيقها موضعياً قد يكون لها نفس التأثير.

فوائد زيت إبرة الراعي للبشرة

من المعروف أن استخدام زيت إبرة الراعي موجود منذ آلاف السنين ويعود إلى الأيام الأولى للمصريين، تستخدمه الطبقة العليا عادة لتحسين وتجميل بشرتهم وتخفيف القلق، الاستخدامات الحديثة لزيت إبرة الراعي هي علاج حب الشباب وتقليل الالتهابات في الجسم والتي تم ربطها بالعديد من الحالات المزمنة الحالية، بالنسبة لمعظم المستخدمين لا يتسبب الزيت في تهيج البشرة بأي شكل من الأشكال ويمكن أن يكون جزءًا رائعًا وطبيعيًا وغير سام من روتين جمالك.

يحسن صحة البشرة وإشراقها

الكل يريد أن يحافظ على بشرة شابة ومتألقة، تهيمن المنتجات على السوق للمساعدة في الحفاظ على مظهر شاب، لقد وجد أن زيت إبرة الراعي يمكن أن يكون له تأثير قوي على صحة الجلد، يقلل من الالتهابات في الجسم ويعالج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما ، ويمنع انسداد المسام مما يقلل من انتشار حب الشباب، وفقا لما جاء في موقع monq.

هذا الزيت مضاد للبكتيريا والالتهابات مما يجعله مثالياً لعلاج الجروح والجروح التي تصيب الجلد، يساعد على توحيد لون البشرة مما يقلل التجاعيد ويساعد على استعادة علامات التمدد، يعتبر بديلاً قويًا لمنتجات العناية بالبشرة التي يتم تسويقها تجاريًا ، كما أنه بديل رائع لبعض أدوية حب الشباب الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية.

لحب الشباب أكثر من سبب مختلف ولكن البكتيريا هي أحد الأسباب الرئيسية، يمكن أن تتراكم هذه البكتيريا على الجلد وتسد المسام مما يؤدي في النهاية إلى هجوم حب الشباب، سواء كان رأسًا أسود أو بثورًا شائعة أو رؤوسًا بيضاء ، فإن استخدام هذا الزيت العطري فعال للغاية في تقليل هذه الحالات. وبالتالي ، فإن عدد حالات تفشي حب الشباب يتناقص مع طول المدة التي تبقى فيها بمجرد ظهورها.

يمكن وضع هذا الزيت مباشرة على الجلد، إنه جيد للحد من تفشي حب الشباب والندبات التي قد تكون ناجمة عن تفشي حب الشباب المزعج، كما أن هذا الزيت مفيد في التئام الجروح ، فهو جيد بنفس القدر في منع الندوب أو التئامها، ببساطة قم بتدليك بضع قطرات في منطقة المشكلة وسوف يشفي الزيت ويشد الجلد.

فوائد زيت إبرة الراعي للشعر

يتم استخراج زيت إبرة الراعي من النباتات بطرق مثل التقطير أو التبخر، بينما تشتهر الزيوت الأساسية بقدراتها العطرية ، فإنها تحتوي أيضًا على خصائص كيميائية قوية يمكن أن تكون مفيدة للصحة، وفقا لما نشره موقع wellandgood..

لطالما استخدم زيت إبرة الراعي في الأدوية البديلة والشرقية والمعالجة المثلية بفضل فعاليتها وانخفاض مخاطر الآثار الجانبية.

إحدى الفوائد التي تتمتع بها بعض زيت إبرة الراعي هي تحسين صحة الشعر، يمكن للزيوت المختلفة أن تفعل كل شيء بدءًا من مساعدة الشعر على النمو إلى إضافة القوة واللمعان.

يمكن لزيت إبرة الراعي الأساسي تنظيم الجفاف والزيوت الزائدة وإنتاج الزهم، ولتحسين نمو الشعر ، فإن فروة الرأس الصحية هي المفتاح، نظرًا لأن إبرة الراعي توازن الإفرازات حول بصيلات الشعر ، فهي عامل فعال لنمو الشعر." على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث حول تأثيرات إبرة الراعي على نمو الشعر ، وجدت دراسة نشرت عام 2017 في BMC Complementary and Alternative Medicine أنها عززت نمو الشعر.

كيفية استخدامه: أضيفي قطرة واحدة من زيت إبرة الراعي إلى حفنة صغيرة من الشامبو ، ودلكي فروة رأسك به ، واغسلي شعرك كالمعتاد، يطبق عدة مرات في الأسبوع.

-يعزز نمو الشعر:

هل تحتاجين إلى شعر طويل ومتعرج وصلب يمكن أن يثير الرغبة لدى الأفراد؟ احصل على زيت إبرة الراعي ممزوجًا بالزيوت الحاملة الأخرى.

يمكن لإبرة الراعي أن تعزز نمو الشعر من خلال الحفاظ على فروة الرأس وتكييفها. يعتبر هذا الزيت الأساسي بطلًا لأن هذا الزيت الأساسي يمكنه إدارة الجفاف وزيادة وفرة الزيت وخلق الدهون.

لتحسين نمو الشعر ، تعتبر فروة الرأس السليمة أمرًا بالغ الأهمية. نظرًا لأن إبرة الراعي تعدل الانبعاثات حول بصيلات الشعر ، فهي متخصصة في نمو الشعر.

استخدامات زيت إبرة الراعي

ضعي قطرة واحدة من زيت إبرة الراعي الأساسي في مجموعة صغيرة من المنظف ، وافركيها في فروة رأسك ، واغسلي شعرك كالمعتاد، ضع بضع مرات كل أسبوع.

- يزيل القشرة:

تعيش خميرة تسمى Malassezia على فروة الرأس وتتغذى من الزيت الذي يتم توصيله ، مما يجعل رقائق صفراء يصعب إيقافها. على الرغم من صعوبة التخلص من القشور الناتجة عن تطوير العناصر وفروة الرأس الجافة ، إلا أنها ليست شيئًا مشابهًا جدًا.

يساعد إبرة الراعي في الحفاظ على صحة فروة رأسك ويضمن تناسق جذع شعرك ، ويقوي ويعافي الشعر المتضرر من الجذور إلى الأطراف.

هذا ملحوظ لقدراته التجديدية ويقترح لعلاج فروة الرأس المزعجة وقشرة الرأس، ينشط البصيلات ويضمن تحسين الشعر وتطوره.

بصفته متخصصًا رائعًا في التهدئة ، فإن هذا الزيت مثالي أيضًا للتخلص من الميكروبات والطفيليات التي تعد من الأسباب الأساسية لقشرة الرأس.

يستخدم:

إضافة زيت إبرة الراعي إلى البلسم أو غطاء الشعر يقلل بشكل كبير من الجفاف ويساعد في تسهيل قشرة الرأس واضطراب الجلد على فروة الرأس.

المساعدة في التخفيف من جفاف البشرة أو اضطرابها ، أو فرك الزيت في فروة رأسك كحجاب يترك على الشعر ، أو إضافته إلى البلسم الخاص بك لعلاج الشعر المتضرر من الشمس أو الذي يحتاج إلى بعض إعادة الترطيب الحقيقي.

أضرار زيت إبرة الراعي

زيت إبرة الراعي الورد آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات من الطعام، لا تُعرف سلامة زيت الجيرانيوم عند تناوله بكميات أكبر، يعتبر زيت الغرنوقي من الورد آمنًا عند وضعه على الجلد أو داخل الأنف، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بطفح جلدي أو إحساس حارق عند وضعه على الجلد، يمكن أن يسبب زيت إبرة الراعي أيضًا تهيج العين إذا تم تطبيقه على الوجه عند وضعه داخل الأنف ، يمكن أن يسبب زيت الورد الجيرانيوم طعمًا سيئًا.